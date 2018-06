Norme de siguranta comune pentru utilizarea dronelor in intreaga Uniune Europeana Deputatii europeni au aprobat noile reguli europene care asigura utilizarea in siguranta a dronelor si actualizeaza regulile de siguranta in aviatie. Raportorul dosarului a fost deputatul roman Marian-Jean Marinescu (PPE).

Regulile au fost aprobate cu 558 voturi pentru, 71 impotriva si 48 de abtineri. Regulile trebuie sa fie aprobate de ministrii UE. Marti, deputatii din Parlamentul European au aprobat o propunere agreata in noiembrie 2017 intre Consiliul Uniunii Europene si negociatorii Parlamentului European privind aplicarea unor principii comune la nivelul UE... citeste mai mult

