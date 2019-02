Norica Nicolai, mesaj de pe patul de spital: Fac perfuzii, sunt sub observație

Europarlamentarul ALDE Norica Nicolai a ajuns la spital, sâmbătă, în plină epidemie de gripă. Medicii i-au făcut perfuzii și au decis să o interneze, pentru a o ține sub observație

Infecțiile respiratorii care au făcut ravagii în ultimele săptămâni continuă să facă victime, spitalele sunt pline de bolnavi care au făcut complicații din cauza virozelor.

După ce în presă s-a vehiculat că suferă de gripă, Norica Nicolai a spus că se simte mai bine, tușește, mai are de făcut niște perfuzii, iar medicii au decis să o țină sub observație, dar nu a fost diagnosticată cu gripă.

citeste mai mult

acum 55 min. in Actualitate, Vizualizari: 19 , Sursa: Antena 3 in