"Nu ştiu dacă preşedintele va avea altă atitudine decât cea declarată public. Ceea ce ştiu este că arhitectura constituţională nu-i dă dreptul să aibă o decizie discreţionară. Dacă ne uităm în articolele 126 şi 132 din Constituţie, titularul oricărei acţiuni care ţine de cariera profesională a magistraţilor sau procurorilor este ministrul Justiţiei. Preşedintele, dacă ar fi avut o poziţie relevantă în acest proces managerial de resursă umană, legiutorul constituant ar fi avut precizări în Constituţie, or eu am participat la modificările Constituţiei din 2003 şi nu am făcut nici o clipă această prevedere directă, ci am spus ulterior printr-o lege că...

