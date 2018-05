Norica Nicolai a venit la Ialomita pentru a gasi solutii de intarire a ALDE in judet

Organizatia Judeteana ALDE Ialomita a avut parte, recent, de un oaspete de seama, de la nivel central. Este vorba de Norica Nicolai (europarlamentar si presedinte al Consiliului National ALDE) care a fost prezenta la Slobozia la invitatia presedintelui interimar, Ionel Gae.

Cu acest prilej a fost organizata o conferinta de presa, in cadrul careia Norica Nicolai a expus scopul principal al vizitei sale in teritoriu, la Ialomita. Europarlamentarul a vrut sa poarte o discutie cu organizatia locala si cu Biroul pentru a gasi solutii de intarire a ALDE in judet.... citeste mai mult