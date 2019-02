A mai trecut un an peste revista “Nord Literar”, publicaţie care apare sub egida Consiliului Judeţean Maramureş. 2018 a fost un an special cu multe realizări şi obiective culturale atinse, după cum a punctat directorul executiv al publicaţiei, Săluc Horvat. La şedinţa de bilanţ au fost prezenţi reprezentanţi din conducerea publicaţiei, directorul Direcţiei Judeţene pentru Cultură Maramureş, Ioan Marchiş, consilierii judeţeni, Teodor Ardelean şi Gheorghe Mihai Bârlea, colaboratori.

Nord Literar, recunoscută în rândul... citeste mai mult