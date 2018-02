Nora presedintelui Trump a deschis un plic si a ajuns la spital!

Vanessa Trump, soţia lui Donald Trump Jr., şi alte două persoane au fost duse la spital, luni, după ce femeia a deschis un plic conţinând un praf alb neidentificat care, ulterior, s-a stabilit că nu este periculos, au precizat oficiali din New York.



"Substanţa a sosit prin poştă, pentru Donald Trump Jr.", a arătat purtătorul de cuvânt al poliţiei din New York, Carlos Nieves. Vanessa Trump a fost spitalizată după ce s-a plâns de o stare de greaţă ca urmare a expunerii, au spus oficiali din New York.

În total, trei pacienţi din locuinţă au fost transportaţi la New York-Presbyterian/Weill Cornell Medical Center pentru evaluări suplimentare, a relevat purtătoarea de cuvânt a... citeste mai mult