"The Shape of Water", de Guillermo del Toro, "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri", de Martin McDonagh, şi "The Post", de Steven Spielberg, se numără printre cele 9 lungmetraje nominalizate la ediţia de anul acesta a premiilor Oscar, care vor fi decernate pe 4 martie, la Los Angeles.

The Shape of Water" a obţinut, marţi, 13 nominalizări la premiile Oscar, în timp ce "Dunkirk" a primit şapte, iar "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" a primit şase.

Anul acesta, la premiul Oscar pentru cel mai bun film au fost nominalizate "The Shape of Water", de Guillermo del Toro,... citeste mai mult