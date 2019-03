Postul de televiziune Antena 3 a fost nominalizat din nou la New York Festivals World’s Best Television & Film.

Emisiunea „Sinteza Zilei” are o nominalizare, emisiunea „În premieră” are șase nominalizări, iar Observatorul Antenei 1 are o nominalizare.

„Toate aceste producții sunt producții Antena 3, iar în această seară e o bucurie enormă pentru mine să vă dau această veste dumneavoastră care în acești ani de zile v-ați uitat și ați crezut în jurnaliștii dumneavoastră preferați. Îmi face mare plăcere să îi felicit pe toți colegii mei care sunt în momentul de față nominalizați în cea mai importantă competiție de televiziune din lume”, a spus Mihai... citeste mai mult

