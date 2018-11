Noul Nokia 106 are un ecran mic, de 1,8 inci, cu rezoluţie 160x120, care se va potrivi de minune la jocul Snake, care vine preinstalat pe noile terminale „dumb”.

Telefonul are suficient spaţiu de memorie pentru 2000 de contacte şi 500 de SMS-uri, şi oferă şi posibilitatea de instalare a câtorva jocuri extra.

Durata de viaţă exactă de 21,9 se aplică în cazul în care telefonul stă în stand-by, însă performanţa este oricum una notabilă, în condiţii de utilizare continuă el oferind 15,7 ore de autonomie.

În plus, în ceea ce priveşte design-ul, telefonul aminteşte de celebrele modele... citeste mai mult

