Procesorul noului Nokia 7 Plus va fi un Qualcomm Snapdragon 660, care chiar dacă nu este vârful de gamă al producătorului american, este mai mult decât binevenit într-un telefon upper-mid range. Acesta va fi ajutat de 4GB de memorie RAM, iar displayul va fi şi el unul îmbunătăţit şi mai ofertant din punct de vedere al dimensiunilor.

Chiar dacă lansarea propriu-zisă a lui Nokia 7 Plus nu a fost încă confirmată, HMD Global are ca ţintă, cel mai probabil, perioada MWC 2018 de la Barcelona. Pe lângă Nokia 7 Plus ne mai putem aştepta la lansarea unor reiteraţii ale gamei mid-range dar şi la apariţia noului flagship,... citeste mai mult

