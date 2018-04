Noile UPS-uri nJoy asigura protectia sistemelor electronice de care ai nevoie

Brandul IT&C nJoy aduce pe piata doua noi modele de UPS pentru a proteja o varietate mare de echipamente electronice:

Seria Argus pentru sisteme profesionale (servere). Echo 1000 pentru PC de la birou sau de acasa. Aceasta serie de UPS, Argus este o optiune excelenta pentru companiile care au nevoie de back-up prelungit pentru servere si alte componente din arhitectura IT in cazut unei intreruperi de energie a retelei. Argus ofera unda sinusoidala pura pentru compatibilitate perfecta cu echipamentele electronice active.

Argus va oferi aproxmativ 20 de minute de functionare, timp in care pot fi oprite in siguranta echipamentele... citeste mai mult

azi, 15:27 in IT&C, Vizualizari: 30 , Sursa: Agora in