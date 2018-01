Noile reguli pentru firme si pentru cei care realizeazã venituri anul acesta

În prima zi a anului 2018 au intrat în vigoare unele normative si reglementãri care vor genera plusuri sau, uneori, minusuri în bugetele populatiei si firmelor. Iatã principalele schimbãri care vor interveni începând cu acest termen.

Cele mai importante schimbãri sunt de ordin fiscal, dar mai avem si o serie de modificãri sau chiar noutãti legislative care au impact in toate domeniile economice si sociale. Firmele vor functiona dupã reguli noi (contabilii in primul rand vor avea incomparabil mai mult de lucru in 2018 fatã de 2017), dar pe de altã parte salariul minim si... citeste mai mult