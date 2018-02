Noile monitoare Philips vin cu culori impresionante si performante deosebite MMD, companie renumita in materie de tehnologie si partener licentiat Philips Monitors, va demonstra in cadrul ISE 2018 angajamentul fata de culorile impresionante, rezolutia superioara si tehnologia de varf, oferind vizitatorilor sansa de a descoperi cele mai recente inovatii in materie de ecrane, menite sa usureze viata si sa sporeasca productivitatea. ISE (Integrated Systems Europe), cel mai mare eveniment de... citeste mai mult

