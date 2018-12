Noile modificari la Legea pensiilor!

Recent, Guvernul a aprobat proiectul noii Legi a pensiilor, la propunerea Ministerului Muncii si Justitiei Sociale. Legea a trecut de Senat si urmeaza sa fie pusa in dezbatere in Camera Deputatilor. Prin noul proiect se urmareste, in principal, eliminarea inechitatilor in ceea ce priveste cuantumul de pensie stabilit conform legislatiei in vigoare.

Asa a declarat, cu prilejul unei conferinte de presa, Tatiana Zaharia, directorul Casei Judetene de Pensii (CJP) Calarasi. Aceasta informeaza ca, proiectul de lege prevede cresteri etapizate ale punctului de pensie, pana in anul 2021, pentru ca, din anul 2022, sa fie aplicata noua formula de calcul bazata pe... citeste mai mult

