Perioada 25-30 noiembrie reprezintă “Zilele Sfințirii Catedralei”. Acest eveniment este cel mai important din acest an bisericesc. Anul 2018 este an omagial al unității de credință și de neam, dar totodată și an comemorativ al făuritorilor Marii Unirii din 1918 în Patriarhia Română.

Patriarhia Română marchează într-un mod deosebit sfințirea protectului național, Catedrala Mântuirii Neamului, organizând manifestări liturgice, culturale și duhovnicești. Mai mult decât atât, cu ocazia sărbătoririi "Zilelelor Sfințirii Catedralei" vor avea loc și alte evenimente

