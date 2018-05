Fără îndoială la un moment dat cu toții am ținut diete și nu am știut de ce nu am reușit să scăpăm repede de kilogramele în plus. Suntem tentați să renunţăm la carbohidraţi definitiv, deoarece aşa ne îndrumă majoritatea dietelor. Noile studii arată...

Antena 3, 17 Mai 2017