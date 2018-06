Teatrul de Stat din Letonia, The New Riga Theatre, prezintă la FITS 2017 „BRODSKY/BARYSHNIKOV”, un one-man-show în regia lui Alvis Hermanis. Spectacolul din acest an este bazat pe poemele laureatului la premiile Nobel, Joseph Brodsky, interpretate de...

Antena 3, 29 Martie 2017