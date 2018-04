Cât de prost trebuie să fii, dacă nu eşti în stare să citeşti patru cifre? Cât de dus cu pluta poate fi cineva, dacă nu ştie să citească un an, fie el 2018 sau 2020? Dar dacă acea persoană conduce un guvern, dacă acea persoană este chiar premierul României, ce mai putem spune? Pe vremea epocii de aur, ne amuzam copios când Elena Ceauşescu, femeia-savant citea cu mândrie “codoi” în loc de CO2... Între timp, s-au schimbat multe. Am răsturnat un sistem, am schimbat câteva guverne şi o pleiadă de prim-miniştri, am... citeste mai mult