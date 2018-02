Vineri, 02 Februarie, 12:33

Problemele lui Novak Djokovici (13 ATP) par să fie fără sfârșit. Revenit anul acesta în circuit, după 6 luni de indisponibilitate cauzate de accidentarea la cot, sârbul se confruntă acum cu noi probleme.

Deși nu a anunțat nimic în social-media, presa din Elveția scrie că Djokovici a suferit în cursul acestei săptămâni o intervenție chirurgicală la mâna dreaptă, problemă independetă de vechea accidentare la cot.

According to Blick Novak probably had surgery in Switzerland pic.twitter.com/Vvc6KBF4U1

