Ilie Năstase este acuzat de soţia sa, Brigitte, că ar fi intrat prin efracţie în casa ei şi ar fi furat mai multe haine şi parfumuri. Fostul tenismen a declarat, pentru MEDIAFAX, că se află în Constanţa şi că nu ar fi putut ajunge în casa din Pipera, subliniind că e vorba de altă persoană.

„Doamna Năstase cine ar fi? Soţia mea. Cum să fur eu de la soţia mea? Eu sunt la Constanţa, la Mamaia, nu ştiu cum aş putea să fur. (...) Nu am fost, de la Mamaia la Bucureşti sunt vreo trei ore, nu ştiu dacă puteam să intru în apartament din Mamaia. (...) Am auzit că am spart şi geamul, păi dacă aveam cheile, cum să intru să sparg geamul? Nu am fost, nu sunt eu, e altcineva”, a declarat, pentru... citeste mai mult

acum 52 min. in Sport, Vizualizari: 27 , Sursa: Pro Sport in