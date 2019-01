Filarmonica Piteşti pune în vânzare, începând cu 10 ianuarie, ora 8.00, la sediul său din Piteşti, Calea Bucureşti, Nr. 2, abonamente pentru perioada 17 ianuarie - 27 iunie 2019.

Preţul unui abonament este 700 de lei la categoria A (parter, rândurile G și H și balcon etajul 1 - rândul E), 500 de lei la categoria B (parter, rândurile C-F și I-M, balcon etajul 1 - rândurile F-G, loje etaj 1 - rândurile A și C, balcon etaj 2 - rândul E) și 400 de lei la categoria C (parter, rândurile A-B, balcon etajul 1- rândurile H-I, loje etaj 1 – rândurile B ți D, etaj 2 - loje rândurile A, B, C, D și balcon etajul 2 - rândurile F-G), conform H.C.L. nr. 447/2018.

Preţurile biletelor, pentru cele...

