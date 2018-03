FIRST JOB SCHOOL in parteneriat cu GO TO JOB SCHOOL si FPIMM Brasov anunta conferinta de lansare a proiectului ”Noi oportunitati pentru antreprenori”, cod MYSMIS 106360. Conferinta va avea loc in data de 05.03.2018, ora 17 la Hotel Kronwell sala S III, etaj 2, Brasov.

Proiectul se desfasoara in perioada 15.01.2018-14.01.2021 in regiunea Centru, judetele Brasov, Covasna, Harghita, Mures, Sibiu, Alba.

Obiectivul general al proiectului este cresterea ocuparii prin sustinerea intreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbana a Regiunii Centru, prin promovarea si... citeste mai mult