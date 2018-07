Noi oportunitati de dezvoltare economica si culturala in China

Delegatia celor 11 jurnalisti straini din 8 tari, la initiativa Radio China International, a ajuns azi in Districtul Tonghe din Harbin. Aceasta zona este renumita pentru cultura orezului la scara industriala si industria alimentara. A avut loc o intalnire la nivel inalt cu toate oficialitatile locale. Tema de baza a ramas aceeasi de a redeschide Drumul Matasii si planurile de dezvoltarea prin inovare. Au fost prezentate oportunitatile de colaborare cu investitori straini, precum si cu massmedia international. In cadrul discutiilor, am... citeste mai mult