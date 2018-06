Noi obligatii fiscale pentru firme Persoanele juridice infiintate in conditiile legii pe teritoriul Romaniei, vor fi obligate sa intocmeasca situatii financiare interimare, in cazul in care vor opta pentru impartirea trimestriala a profitului. De asemenea, bilanturile interimare vor trebui auditate daca firmele au obligatia auditarii statutare a situatiilor financiare anuale sau daca opteaza pentru auditarea acestora. Aceste masuri sunt prevazute intr-un proiect de lege, aflat in dezbateri la Camera Deputatilor.

