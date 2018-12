Noi norme UE pentru protectia tuturor agricultorilor impotriva practicilor comerciale neloiale

Parlamentul European, Consiliul si Comisia au ajuns in data de 19 decembrie 2018 la un acord politic cu privire la un nou set de norme care vor asigura protectia tuturor agricultorilor din UE si a unei mari majoritati a intreprinderilor agroalimentare din UE impotriva practicilor contrare bunei-credinte si corectitudinii. Noua legislatie europeana va acoperi produsele agricole si alimentare comercializate in cadrul lantului de aprovizionare cu alimente, interzicand, pentru prima data, pana la 16 practici comerciale neloiale impuse unilateral de un partener in cadrul unei relatii comerciale.

Alte practici vor fi permise numai daca fac obiectul unui acord prealabil, clar si lipsit de... citeste mai mult