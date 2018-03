Noi locuri de munca in Romania: BSH investeste 110 mil. Euro intr-o fabrica de electrocasnice Compania nemteasca BSH Hausgeräte GmbH are in plan sa investeasca 110 mil. Euro intr-o noua fabrica in Romania, unde se vor fabrica masini de spalat rufe. Producatorul german a achizitionat deja un teren de 40 de hectare langa judetul Hunedoara, al carei pret nu a fost dat publicitatii, deoarece partile contractuale au convenit asupra confidentialitatii tranzactiei.

BSH Hausgeräte GmbH este lider european in materie de electrocasnice, insa nu are ca specific productia de masini de spalat. Acesta va incepe sa produca si masini de spalat din