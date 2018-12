Îndemn la toleranţă

A dat şi Ţara Lăpuşului un om de valoare – pe Grigore Leşe. A trebuit să treacă sute şi mii de ani până la acest eveniment… Şi în loc să-i fim profund recunoscători, uite cum şi câţi îi sar în cap de cum l-au prins la cotitură cu o greşeală oarecare.

Are omul lipsuri? Da, are. Dar cine nu are? Să ridice mâna sus cel fără de lipsuri. Cam puţini… Dar mai aştept.

E uşor sa-i pretindem altuia sa fie ca noi, se se schimbe. Dar ce ar fi să ne schimbăm chiar noi. Ce ar fi dacă Leşe ne-ar cere să fi şi noi rapsozi aşa ca el?

Lăpuşeni certaţi rău de tot cu reguli elementare de gramatică se apucă să-l insulte în ultimul hal şi... citeste mai mult