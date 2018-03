Apar noi detalii despre Nunta Regală ce va avea loc în România, în acest an. București, Iași și Alba Iulia sunt orașele luate în calcul de fostul principe Nicolae și soția sa, Alina Binder, pentru cununia religioasă.

Nicolae a vorbit pentru jurnaliștii români despre povestea sa de dragoste care a început chiar după ce a fost desmoștenit de Familia Regală.

”Pe Alina am cunoscut-o în 2014 și destul de repede ne-am dat seama că avem multe lucruri în comun: călătoriile, viziunea asupra vieții, malinile, aviația. Câteodată, am... citeste mai mult