Drama in lumea universitara ieseana. In aceasta seara, profesorul Bogdan Petru Maleon in varsta de 42 de ani, si-a ucis sotia in varsta de 38 de ani apoi s-a sinucis, scrie bzi.ro.

Rudele au fost surprinse de primirea acestei vesti, acestea afirmand ca cei doi nu au avut niciodata probleme

"Nu stim nimic pentru ca nu ne spune nimeni nimic. Cei doi trebuiau sa mearga la cumatrul lor si nu au mers. Acesta a mers la ei pentru a vedea ce s-a intamplat l-a gasit pe el spanzurat dar in rest nu mai stiu nimic. Era atat de realizat, un baiat exceptional, cu o familie frumoasa, mie imi pare extrem de rau de el. Este o mare surpriza pentru