Noi impozite pentru marile companii digitale: Amazon, Facebook si Google sunt vizate Comisia Europeana vrea ca marile companii din domeniul tehnologiei digitale sa fie impozitate. Amazon, Google si Facebook ar trebui sa plateasca impozit in functie de criteriul locului in care sunt utilizatorii, nu cel unde este sediul firmei. Cota s-ar putea ridica la 5%.

