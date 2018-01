Noi imagini cu barbatul care a agresat sexual doi copii in liftul unui bloc / FOTO Parchetul a dat publicitatii noi imagini in care este surprins barbatul care a agresat sexual doi copii in liftul unui bloc si face apel ca persoanele care detin informatii de interes sa apeleze numarul de urgenta 112. Au fost facute cercetari pe 50 de strazi si in 200 de blocuri.

Social Sambata, Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti si Serviciul Omoruri din cadrul Politiei Capitalei au preluat efectuarea urmaririi penale in cauza, cercetarile initiale fiind efectuate de Sectia 22 Politie.

