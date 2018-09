Textile House este un lanț de magazine second hand cu centrul in Slovacia, unde compania a deschis primul magazin in 2004.

Obiectivul companiei este de a oferi oamenilor îmbrăcăminte de calitate la prețuri mici și de a da posibilitatea unei experiențe plăcute in achiziția de articole second hand.

In România primul magazin a fost deschis in Timișoara in luna martie a anului 2012, iar de atunci compania s-a extins, ajungând in prezent la un număr de 27 de magazine.

Interviu cu Roxana Radu si Anamaria Radu, două surori din Timișoara care colaborează de ceva vreme cu magazinele Textile House.... citeste mai mult