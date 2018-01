Noi explicații bizare de la Carmen Dan. De ce a cerut demisia șefului de la Omoruri

"Eu am solicitat inspectorului general Despescu să dispună măsurile pe care cred că era normal și firesc să le ia un șef de instituție. Eu i-am solicitat demisia. Părerea mea este că în atare situații, când constatăm că avem niște probleme în dosare penale chiar din 2009 până în 2018, eu am considerat că este normal și firesc că cei care l-au chestionat sau au gestionat atât de defectuos această problemă să facă un pas în spate. Este solicitarea pe care am transmis-o public din primul moment", a declarat Camen Dan, vineri seară, la un post TV.

Potrivit Ziare.com, Carmen Dan a adăugat că în acest caz:

"Sunt proceduri pe care le... citeste mai mult

ieri, 23:53 in Politica, Vizualizari: 38 , Sursa: Realitatea in