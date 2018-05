Noi dezvaluri privind datele utilizatorilor Facebook!

Cercetatorii de la Universitatea Cambridge au adunat datele personale a trei milioane de utilizatori Facebook, plasate ulterior in spatiul public, sustine publicatia New Scientist. Informatiile au fost stranse prin intermediul unei aplicatii - un test de psihologie.



Timp de patru ani datele personale a aproximativ trei milioane de utilizatori ai retelei de socializare Facebook s-au aflat la indemana oricui, reiese dintr-o ancheta proprie a celor de la New Scientist.

Pachetul de date a fost adunat cu ajutorul unui proiect al Universitatii Cambridge - aplicatia myPersonality. Lansata in 2007, ea propunea utilizatorilor sa raspunda la... citeste mai mult