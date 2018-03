Miercuri, 28 Martie, 15:54

Valeriu Iftime, patronul de la FC Botoșani, a vorbit despre situația mijlocașului Olimpiu Moruțan și a spus că acesta este foarte afectat de eliminarea din meciul România U19 - Ucraina U19, 1-2.

"L-am laudat când merita lăudat, dar l-am și criticat când trebuia criticat. Acum îl susțin. Eu am vorbit cu copilul și l-am incurajat. Gestul este prostesc, copilaresc. El mi-a spus că nici nu știa că are cartonaș galben.

Este trist. Am vrut să-l încurajez pentru că avem nevoie de el. E un copil și trebuie... citeste mai mult