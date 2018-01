Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a anunţat, marţi dimineaţă, că va avea o întâlnire cu reprezentanţii Centrului de testare psihologică. Ea a mai spus că nu a văzut pe nimeni "să facă un pas în spate" şi că "probabil că au apreciat că nu există responsabilitate", în cazul poliţistului pedofil, care a agresat sexual doi copii în liftul unui bloc din Sectorul 6.

"Urmează să am o întâlnire cu specialiştii din cadrul Centrului de testare psihologică. Ieri (n.r. - luni) am transmis o solicitare, până acum am doar informaţiile pe care le cunoaşteţi şi dumneavoastră, date de purtătorul de cuvânt al Poliţiei. Nu am văzut pe... citeste mai mult

