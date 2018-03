Oana Net, educatoarea din Timisoara care si-a omorat fetita de numai 4 ani, este acum in audieri la Parchetul de pe langa Tribunalul Timis, scrie opiniatimisoarei.ro.

Ea a fost adusa in fata procurorilor dupa ce medicii de la Clinica de Psihiatrie de pe Vacarescu au consultat-o in aceasta dimineata si au sustinut ca nu exista nicio problema de sanatate care sa impiedice audierile.

Femeia a fost internata peste noapte, sub escorta, la ATI la Spitalul Judetean Timisoara dupa ce le-a spus politistilor care faceau cercetari la locul crimei ca ar fi baut erbicid. Tanara de 38 de... citeste mai mult