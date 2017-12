Noi detalii in cazul dublei sinucideri de la Iasi. Sotii Maleon consumasera mult alcool inainte sa-si ia viata Potrivit raportului medicilor legisti, directorul Bibliotecii Centrale Universitare Iasi, Bogdan Petru Maleon si sotia sa, Anda Elena Maleon, au consumat alcool inainte de a se sinucide, informeaza Carmina Pascal, prim procurorul Parchetului de pe langa Tribunalul Iasi.

Social In urma necropsiei, s-a stabilit ca cei doi aveau alcoolemie in sange: femeia avea 2.4, in timp ce barbatul avea 1.7 alcool in sange.

Cei doi soti ar fi...

