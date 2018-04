Noi detalii au apărut în cazul de incompatibilitate a lui Klaus Iohannis. O scrisoare în care se vorbește despre dosarul de incompatibilitate ANI, a fost făcută publică joi seară, la Antena 3.

”Domnule Președinte,

Am fost implicați în același dosar ANI, în care am fost declarați incompatibili la Compania de Apă Sibiu-Făgăraș. Șansa mea a fost că dumneavoastră ați avut termene de judecată înaintea mea și sentința trebuia să fie asemănătoare, cu atât mai mult cu cât eu nu am participat la nicio ședință AGA la Sibiu, am fost doar reprezentat.

Am avut colegi, președinți de CJ, din PNL sau PSD care și-au pierdut mandatele în speță identice. Justiția a dat sentințe diferite în spețe identice.

