Mai multe persoane implicate in dosarul Tel Drum au fost audiate, luni si marti, de catre procurorii DNA. In acest dosar, Liviu Dragnea este acuzat de cinci infractiuni.

Marti a fost audiat patronul Straco Group, Alexandru Horpos, in calitate de martor. Procurorii l-au audiat pe Horpos intrucat compania lui de constructii a avut lucrari impreuna cu firma Tel Drum, despre care procurorii sustin ca este controlata de catre Liviu Dragnea.

Alexandru Horpos este cel care i-a denuntat pe nepotul si pe ginerele fostului presedinte Traian Basescu. Horpos a fost arestat preventiv in 2016 intr-un dosar de evaziune... citeste mai mult

