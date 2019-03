Primii clujeni s-au aşezat la coadă pentru abonamentele de parcare în faţa CIC al Primăriei Cluj-Napoca încă de luni seara, deşi afară erau minus 10 grade Celsius. ”Şi acum trei ani am stat şi nu am rezolvat nimic. Atunci am venit mai târziu şi de aia...

Mediafax, 3 Ianuarie 2017