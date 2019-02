Profesoara din Alba care a făcut amor cu unul dintre elevii ei, în vârstă de 14 ani, a fost plasată sub control judiciar, timp de 60 de zile, după noaptea petrecută în arest.

Profesoara are vârsta de 35 de ani și preda limba engleză la o şcoală gimnazială dintr-un sat din Alba.

Din octombrie, profesoara antreţinut de trei ori relaţii intime cu elevul adolescent, spun procurorii.

Poliţiştii s-au sesizat din oficiu, după ce au aflat despre caz.

După noaptea petrecută în arest, profesoara a fost plasată sub control judiciar, timp de 60 de zile, şi nu mai are voie să predea.

citeste mai mult

acum 14 min. in Social, Vizualizari: 13 , Sursa: A1 in