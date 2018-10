Willi Weber, fostul manager al lui Michael Schumacher, a declarat că nu mai crede în recuperarea septuplului campion mondial al Formulei 1.

„După o lungă perioada de tristețe, am reușit să îi pun capăt. Am închis acest capitol. Dacă nu aș fi făcut asta, probabil că aș fi înnebunit. Am avut cea mai bună și plină de succes perioada împreună. Am stat alături 20 de ani, la bine și la greu. Dar am ajuns în punctul în care nu ne mai controlăm singuri soarta", a spus Weber, potrivit Daily Star.

