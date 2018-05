In numai 50 de ani, in Romania s-au facut peste 21.000.000 de avorturi. Cu alte cuvinte, aproape inca o data cat populatia tarii au fost pruncii omorati inainte de a se naste. Cum se exprima cineva, pe un blog “fiecare roman duce in carca cate un...

Observator de Constanta, 1 Februarie 2011