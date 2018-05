Noi defectiuni la sistemele de operare Apple. iPhone 7 si 7 Plus au mari probleme Versiunea iOS 11 aduce noi probleme utilizatorilor Apple. Mai multe persoane au raportat probleme la dispozitivele iPhone 7 si iPhone 7 Plus, in urma actualizarii sistemului cu versiunile 11.3 si 11.3.1.

Problemele continua in privinta versiunilor iOS 11.3 iOS 11.3.1, chiar si dupa ce Apple a a lucrat mult in ultimele saptamani la remedierea problemelor.

Se pare ca mai multi utilizatori de iPhone 7 si 7 Plus au reclamat probleme ale sistemului de operare, si microfonul nu mai este functional.

Desi Apple nu a recunoscut in mod oficial existenta acestor... citeste mai mult

azi, 15:47 in IT&C, Vizualizari: 32 , Sursa: Manager in