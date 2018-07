În cazul Orange, campania se răspândeşte via e-mail. Mesajul trimis în cadrul acestei campanii are subiectul „Orange Romania îţi dăruieşte 1000 de puncte Thank You !!” şi promite 1000 de puncte Thank You şi posibilitatea de a achiziţiona în termen de 24 de ore, din aplicaţia My Orange, un smartphone premium la un preţ special. Clienţilor li se capturează datele de autentificare şi ulterior sunt direcţionaţi către site-ul legitim.

Pentru clienţii Lidl, atacatorii au pregătit un nou site de phishing. Utilizatorii primesc un link, de regulă pe social media, pe care sunt atraşi să îl acceseze cu promisiunea câştigării unui voucher de 100 de euro.

