Pe 22 martie, în întreaga lume se aniversează Ziua Mondială a Apei, care are o temă distinctă în fiecare an. În 2018 tema este „Natura şi apa”.

Societatea Apă Canal 2000 SA acordă o atenţie deosebită acestui eveniment, organizând de-a lungul timpului diferite activităţi în cadrul Programului Educaţional Piky. În acest an, SC Apă Canal 2000 SA organizează două acţiuni:

Concursul de desene „Protejăm natura, avem grijă de apă!”, la care pot participa elevii din clasele I-XII de la unităţile de învăţământ din Argeş. Regulamentul concursului poate fi descărcat de... citeste mai mult

