Noi actiuni de control ale ITM Calarasi

In perioada 11- 15 iunie 2018, Inspectoratul teritorial de Munca al judetului Calarasi (ITM) a efectuat o noua runda de controale in urmatoarele domenii de activitate: comert, transport, constructii, agricultura, confectii, cabinete medicale, service auto, tamplarie, pescuit, alte domenii de activitate.

Astfel, potrivit inspectorului sef adjunct al ITM Calarasi, Nicolae Dumitru, inspectorii de munca din cadrul compartimentului relatii de munca au verificat un numar de 27 de angajatori. In urma controalelor, 5 angajatori au fost sanctionati, din care 2 pentru munca nedeclarata si s-au aplicat amenzi in valoare de 40.000 de lei. De asemenea, au fost dispuse 43 de masuri cu termene precise de r citeste mai mult