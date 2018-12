In popor se crede ca de Sfantul Nicolae incepe in adevaratul sens al cuvantului iarna. In aceasta zi Mosul isi scurtura barba sura si incepe sa ninga. Iar daca nu ninge inseamna ca Sfantul Nicolae a intinerit. In fiecare an, in noaptea de 5 spre 6...

Antena 3, 5 Decembrie 2017