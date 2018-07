Elena Zaharia, campioană europeană în această săptămână la Europeanul de la Cluj, are un model clar în tenisul de masă de performanţă. "Este foarte frumos. Sora mea m-a îndemnat să merg la tenis de masă. Este bine să o am alături de mine, ştie mai bine, îmi dă sfaturi şi m-a ajutat foarte mult. Jucăm des la antrenamente împreună, dar mă bate, pentru că diferenţa este mare, de şapte ani şi şapte luni. Sora mea este apărătoare, are jocul mai pasiv, iar eu sunt atacantă şi dau mai mult topspin. Eu sunt mai vulcanică, mai... citeste mai mult

